Il prossimo re della Serie A già seduto sul suo trono. Inter, eccoti Sandro Tonali: il diamante grezzo che oscura anche Pirlo

Sandro Tonali e l’Inter, un matrimonio che s’ha da fare. L’occasione è ghiotta: le big di Serie A hanno la possibilità di assicurarsi un diamante grezzo che in Italia regnerà incontrastato per i prossimi dieci anni. Di incoronazioni, per lui, ne sono arrivate in quantità: da Francesco Totti ad Eugenio Corini, passando per Roberto Boscaglia – il mister che lo ha lanciato al Brescia – ed arrivando a quell’Andrea Pirlo a cui tanti lo paragonano. In tutto questo, nel giro di tre anni, Tonali si è preso la leadership del Brescia, la Serie B, la Serie A, la chiamata della Nazionale e gli occhi, su tutte, di Inter, Juventus e Barcellona. Non male, per un classe 2000.

L’identikit di Sandro Tonali

Caratteristiche – Nel Brescia, Sandro Tonali gioca da regista basso in un centrocampo a tre. Lanciato nel 2017 da Roberto Boscaglia, allora tecnico della Leonessa, dopo un breve periodo di ambientamento non ha più lasciato la maglia da titolare. Nonostante la giovane età, è evidente in lui la naturale propensione a guidare la squadra, facendosi dare la palla e dettando i tempi di gioco. Le sue caratteristiche, però, lo portano a poter essere anche un’ottima mezzala. Oltre alla visione di gioco e alla qualità nei piedi, infatti, Tonali vanta anche grande corsa, abilità nel proteggere la palla e capacità di interdizione difensiva. Le premesse sono ottime, per non dire superlative: in mano ad un allenatore come Antonio Conte, è oggettivamente impossibile prevedere ora i suoi orizzonti. Potrebbe arrivare a toccare vette che, potenzialmente, renderebbero i 40 milioni del suo valore odierno alla stregua di un’occasione a buon mercato.

Idoli e paragoni – Folta chioma, regista davanti alla difesa, qualità nei piedi, maglia del Brescia… il nuovo Andrea Pirlo! È stato sostanzialmente questo il ragionamento fatto da tanti appassionati alla vista del talento di Sandro Tonali. La realtà è che con il Genio italiano i punti di contatto ci sono, ma non così netti. Indubbiamente ruolo, aspetto estetico e classe cristallina sono similitudini evidenti. Paradossalmente, però, il classe 2000 può diventare un calciatore ancor più completo del nativo di Flero. Corsa, abilità difensiva e grinta da vendere sono tutte qualità nelle quali Pirlo non spiccava, tanto che lui stesso lo ha confermato in diretta su Instagram. “Sandro è molto più completo di me, sia in fase difensiva che di impostazione. Sicuramente è il centrocampista più promettente in Italia, diventerà un grande”, ha dichiarato l’ex numero 21. Queste virtù, al contrario, richiamano alla mente un profilo più alla Rino Gattuso, vero idolo d’infanzia del lodigiano. “Sì, era lui, mentre tra i giocatori di oggi osservo molto Modric“, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. Niente male, come fonte d’ispirazione.

Sandro Tonali nell’Inter di Conte

Collocazione tattica – “Un 50enne nel corpo di un 17enne”. Roberto Boscaglia, l’allenatore che lo lanciò tre anni fa al Brescia, lo ha descritto così ai nostri microfoni. Ipotizzandone un arrivo all’Inter, di certo la tranquillità psicologica che vanta Tonali lo può aiutare molto nel non farsi intimorire dagli 80.000 di San Siro. In campo, poi, Antonio Conte avrebbe più soluzioni da poter percorrere. È chiaro che la posizione naturale in cui schierarlo è quella di mediano davanti alla difesa. Il territorio di Brozovic, per intenderci. Per caratteristiche, però, non è da escludere che il leccese possa rieducare Tonali da mezzala, così da aggiungere alla sua Inter un altro calciatore di grande affidamento. Pur avendo qualità sopraffina, infatti, il classe 2000 ha anche corsa, disponibilità al sacrificio e capacità di fare la differenza in entrambe le fasi. L’identikit perfetto della mezzala di Conte. Brozovic, Barella, Eriksen: Tonali può insidiare tutti.

