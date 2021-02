Inter in testa nel girone di ritorno: che facevano Lukaku & co. l’ultima volta che successe?

L’ultima volta che l’Inter si è trovata in testa nel mese di febbraio, nel girone di ritorno, c’era ancora la lira. No, va bene, stiamo scherzando: però l’ultima volta è successo dieci anni fa, nel 2011, è comunque un bel pezzo di tempo. E che cosa facevano, dieci anni fa, i giocatori che oggi fanno parte dell’Inter capace di tornare in testa alla Serie A a stagione inoltrata? Lo spunto lo ha lanciato la pagina Facebook Calciatori Brutti, che ha pubblicato le foto di alcuni odierni calciatori nerazzurri. Noi, dal canto nostro, ci abbiamo aggiunto i testi. Buona visione e buona lettura.