Inter-Milan, da Maicon a Palacio: tre gol da autore nei derby di Milano

Tre dei gol più belli mai segnati nel derby della Madonnina

Alessio Murgida

Il Derby di Milano è un'emozione di per sé, ancora di più se può decidere uno Scudetto. È successo l'anno scorso, può succedere anche quest'anno. L'apoteosi nel derby però si può raggiungere anche con una meraviglia. Negli ultimi anni, i nerazzurri hanno saputo regalare diversi colpi d'autore: gol da cineteca, come si usava dire una volta.

La redazione di Passione Inter ne ha scelti tre, recenti ma soprattutto bellissimi. Partiamo!

STANKOVIC - UNA BOTTA DOLCISSIMA

Milan-Inter 0-4, 29 agosto 2009. La partita si indirizza verso la perfezione. Tre a zero per l'Inter che domina il Milan. Ma come se non bastasse Stankovic ci mette del suo.

Al 22' del secondo tempo, il centrocampista serbo tira una rasoiata che batte Storari senza speranze. 4-0 e game over Milan. L'Inter esulta lucidando gli scarpini di Stankovic.

STANKOVIC - UN'ALTRA BOTTA, UN PO' MENO DOLCE

Inter-Milan 4-2, 6 maggio 2012. Si gioca uno dei derby più belli degli ultimi anni, perlomeno per l'Inter. Il Milan deve vincere per avere un briciolo di possibilità per lo Scudetto.

L'Inter non si gioca praticamente più nulla: lo scenario perfetto per una vittoria nerazzurra. L'Inter la chiude con una meraviglia di Maicon, uno dei suoi gol più belli in carriera.

PALACIO - TOCCO, SOPRESA!

Inter-Milan 1-0, 22 dicembre 2013. Un derby noioso che si avviava a un epilogo a reti bianche. Tutto questo prima del vero e proprio colpo d'autore di Rodrigo Palacio.

A 5' dalla fine, l'argentino tocca di tacco e infila Abbiati quasi sorpreso dalla mossa dell'argentino. L'Inter si porta a casa il derby numero 180 che coincide con la prima vittoria di Thohir da presidente nerazzurro.