Inter, l’agente di Bastoni: “È un predestinato. Il rinnovo? Al momento tutto fermo, ma vi dico una cosa”

Intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 Sport, l’agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, ha fatto il punto sulla super stagione che sta vivendo il suo assistito. Reduce da una prova da incorniciare contro la Juventus – nella quale ha anche fornito un assist da brividi per Barella -, Bastoni rappresenta ad oggi il punto più fermo dell’Inter e della nazionale italiana. Ed il suo procuratore sembra trasmettere lo stesso entusiasmo che in questo momento vivono i tifosi nerazzurri pensando al grande talento che hanno tra le mani.

“Alessandro è un predestinato, non ho mai visto nessuno giocare a questi livelli alla sua età, forse solo Maldini. Davanti ha un futuro radioso e se lo merita tutto. Il rinnovo? In questo momento siamo fermi, c’è una situazione economica generale che non è florida. Non è il momento di trattare per i rinnovi, quindi aspetteremo. Il problema però non sussiste: il calciatore è bravo, può anche aspettare”, ha dichiarato Tinti, facendo intendere che nonostante i numerosi interessi dei top club sul mercato, Basto rimarrà all’Inter.

