Mercato – Bremer-Inter, trattativa in stand-by: il motivo

Il CdS: "Ma al giocatore sono state date rassicurazione che sbarcherà a Milano"

Il primo obiettivo di mercato per l'Inter è Gleison Bremer. Lo sappiamo da tempo, le due parti sono d'accordo ormai da mesi ma allora perché non è stato ancora chiuso il colpo? In mattinata, La Gazzetta dello Sport ha parlato di un forte interesse del Milan e di una possibile asta con l'inserimento di alcuni club di Premier League. In realtà, l'Inter resta in netto vantaggio nella corsa al brasiliano, tanto che il Corriere dello Sport ha scritto: "Al giocatore sono state date rassicurazione che sbarcherà a Milano".