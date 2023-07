Nelle ore dell’affare Cuadrado che sta facendo discutere tra i tifosi, l’Inter lavora su altri tavoli senza perdere di vista anche possibili affari per il futuro. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb allora attenzione a Amidou Doumbouya, centrocampista classe 2007 nel giro delle nazionali francesi giovanili, che potrebbe lasciare il Sochaux senza costi per l’acquisto del cartellino. I dirigenti nerazzurri, si legge, avrebbero in programma un incontro con gli agenti del calciatore per approfondire le discussioni nelle prossime ore. Qualche settimana fa è stato accostato anche al Barcellona.