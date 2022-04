CdS – Inter, addio Handanovic? Proposti due titolarissimi in Serie A

Il rinnovo non è ancora arrivato e il capitano nerazzurro andrà in scadenza a fine stagione

Antonio Siragusano

Sono state per certi versi inaspettate le dichiarazioni rilasciate da Samir Handanovic nel post-partita di Juventus-Inter dopo la vittoria dello Stadium sul rinnovo di contratto. Il portiere nerazzurro ha scaricato le responsabilità alla dirigenza interista, spiegando che se dipendesse da lui il suo futuro a Milano sarebbe già scritto. E invece, 'le cose si fanno in due', per cui dai piani alto dovrà arrivare una proposta adeguata per trattenerlo.

Offerta che secondo il Corriere dello Sport sarebbe già stata formulata al numero uno dell'Inter, in via del tutto eccezionale visto che in tema di rinnovi è stato rimandato tutto il lavoro a fine campionato. Tra le parti vi sarebbe ancora distanza sulla durata del contratto, visto che Handanovic vorrebbe un biennale rispetto al solo anno di contratto proposto dal club. Vi sarà anche da aggiustare al ribasso un ingaggio da oltre 3 milioni di euro dopo l'ultimo rinnovo nerazzurro.

Sebbene l'acquisto già definito a costo zero di Andrè Onana che dal prossimo 1° luglio diverrà ufficialmente un nuovo calciatore dell'Inter, il club vorrebbe dare ulteriore fiducia al proprio capitano. Per questo motivo, dopo aver accantonato il nome di Sirigu come uno dei possibili sostituti in caso di mancato accordo con lo sloveno, la dirigenza nerazzurra avrebbe momentaneamente evitato di approfondire i contatti con due parametri zero che sono già stati proposti alla società come Strakosha ed Ospina, entrambi in scadenza e titolari rispettivamente di Lazio e Napoli.