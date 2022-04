Rinnovo Skriniar, c’è la data del rinnovo. Il CdS: “Si è messo in testa una cosa”

Il centrale slovacco è stato tra i migliori nella vittoria dello Stadium

Antonio Siragusano

Non è questo il tempo di discutere di rinnovi in casa Inter, sebbene a fine stagione diversi calciatori andranno in scadenza di contratto. In una lunga lista che vede anche due titolari del calibro di Samir Handanovic ed Ivan Perisic, fortunatamente non c'è Milan Skriniar, il cui accordo con il club nerazzurro prevede ancora un altro anno a disposizione. Da entrambe le parti, però, le idee sono piuttosto chiare e presto anche i colloqui verranno ripresi.

Come spiegato questa mattina dal Corriere dello Sport, l'Inter ha deciso di congelare quasi tutti i rinnovi per consentire ai calciatori di avere la testa solamente sulle ultime giornate di campionato. Da maggio in poi, invece, verranno affrontati tutti i discorsi in sospeso, tra cui quello del centrale slovacco. Nonostante una situazione finanziaria ancora alle prese con evidenti difficoltà, il club nerazzurro vuole blindare Milan Skriniar per tanti altri anni ad Appiano Gentile.

Lo stesso centrale ex Sampdoria, in lizza con Nicolò Barella per ereditare la fascia di capitano oggi sul braccio di Samir Handanovic, si è messo in testa solo una cosa. E' vero che l'ennesima annata giocata ad altissimi livelli e confermata dalla straordinaria prova di Torino non sta passando inosservata tra i grandi club d'Europa, ma lui non ha alcuna intenzione di andar via e vorrebbe trovare quanto prima un accordo che gli consenta di prolungare il suo contratto oltre la data del 30 giugno 2023. Ma in questo momento, sia Skriniar che il club, vogliono dedicare tutte le proprie energie per cercare la rimonta e centrare per il secondo anno consecutivo l'obiettivo scudetto.