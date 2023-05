Non è un argomento prioritario, nel senso che l’Inter con l’exploit in Champions League ha rinvigorito i conti e si è messa nella posizione di non dover vendere i suoi calciatori migliori. Allo stesso tempo però i ricchi club europei hanno messo gli occhi sui calciatori nerazzurri e di fronte ad offerte elevate, la dirigenza nerazzurra dovrà sedersi al tavolo. Occhio dunque a ciò che aleggia sopra la testa di André Onana in particolare.

La Gazzetta dello Sport ribadisce che soprattutto il Chelsea si sta muovendo concretamente sul portiere nerazzurro per il quale la dirigenza interista al momento non prende in considerazioni offerte che prevedono l’inserimento di contropartite. Questo perché la dirigenza vuole un tesoretto da reinvestire in più reparti, a partire dall’erede di Onana che secondo il quotidiano è stato ormai individuato in Guglielmo Vicario: con l’Empoli andrà approfondito l’aspetto economico dell’affare, ma i rapporti sono buoni e la scelta è stata fatta.

L’opinione di Passione Inter

Cedere quello che ad oggi è il miglior portiere della Champions League, numeri alla mano, sarebbe inevitabilmente un duro colpo. Di fronte a determinate cifre però è giusto valutare proposte e reinvestire su altri profili da valorizzare. Vicario è sicuramente uno dei nomi più interessanti, profilo che tutti gli addetti ai lavori ci indicano come destinato ad una big. Di certo in partenza il paragone con Onana dal punto di vista dell’esperienza non regge. Ma anche Handanovic arrivava dall’Udinese.