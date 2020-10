UFFICIALE – Anche l’Inter annuncia Darmian: il comunicato del club. Novità sulla formula

Anche l’Inter ha ufficializzato sui propri canali social l’arrivo di Matteo Darmian. Già questa mattina, dal sito della Lega Serie A, risultava depositato il contratto del laterale azzurro.

Ora anche il club nerazzurro ha annunciato Darmian con un comunicato apparso sul sito del club: “Matteo Darmian è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il difensore italiano, classe 1989, si trasferisce in nerazzurro dal Parma Calcio 1913 a titolo temporaneo con obbligo di trasformazione del prestito in trasferimento definitivo”. Un nuovo colpo di mercato per Conte, l’ultimo della sessione?