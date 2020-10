Dalla Francia – L’Inter cerca Soumaré, ma la pista resta fredda: le ultime sulla trattativa

Fra i nomi nuovi del mercato dell’Inter, nelle ultime ore, è finito anche il centrocampista del Lille Boubakary Soumaré, considerato un possibile rinforzo in una linea mediana che rischia di perdere Radja Nainggolan. La notizia è stata riportata ieri in Francia da Telefoot, che ha parlato anche di un interessamento di Napoli e Milan.

Il centrocampista, classe 1999, ha disputato venti partite nella scorsa stagione e si prepara a vivere un campionato nel quale è chiamato al definitivo salto di qualità. Stando a quanto riportato dalla stessa Telefoot, però, per farlo preferirebbe restare nel club in cui sta crescendo, evitando il trasferimento in un campionato straniero, almeno per un altro anno.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<