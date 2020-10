Il Coronavirus sconvolge la Serie A: Juventus in isolamento, la Asl stoppa il Napoli. Gli aggiornamenti

Il Coronavirus sta tornando a sconvolgere anche il mondo del calcio: l’aumento dei contagi che sta colpendo il nostro paese sta avendo riflessi, inevitabilmente, anche sul campionato di Serie A. Sono diverse, infatti, le squadre che stanno facendo i conti con calciatori trovati positivi a seguito del test molecolare.

In cima alla lista delle squadre interessante il Genoa, divenuto vero e proprio focolaio con gran parte del gruppo squadra positivo: a catena le analisi si sono concentrate sul Napoli, che domenica scorsa ha sfidato la formazione ligure in campionato. Al momento sono risultati contagiati solamente Piotr Zielinski ed Eljif Elmas, ma la Asl campana ha bloccato l’intero club, impedendo la partenza per Torino, dove avrebbe dovuto sfidare la Juventus.

Anche la formazione bianconera, però, è stata toccata dal contagio, che non riguarda i calciatori ma i componenti dello staff; al momento la squadra è in isolamento in attesa dell’esito dei tamponi. Ma la situazione non finisce qui, dato che nella giornata odierna è stato trovato positivo anche un calciatore dell’Atalanta: una situazione che rischia di mettere sotto stress l’intero campionato.

