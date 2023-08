Accanto all’esperto Yann Sommer per il quale continuano ad andare avanti i contatti, la dirigenza dell’Inter vuole acquistare un portiere più giovane da valorizzare in ottica futura. Il nome in pole position rimane quello di Anatoliy Trubin sul quale però lo Shakhtar Donetsk fa resistenza e sta provando ad inserirsi anche il Benfica, per questo non vanno scartate altre ipotesi alternative. Anzi, il giornalista Matteo Moretto di Relevo sottolinea che nelle ultime ore l’Inter starebbe pensando anche ad un nuovo profilo, ovvero il brasiliano Bento Matheus Krepski (conosciuto come Bento), classe 1999, dell’Athletico Paranaense. “Costa meno di Trubin ma il club brasiliano comunque non lo lascerà andare via facilmente – scrive su Twitter il giornalista –, soprattutto dopo aver incassato i soldi di Vitor Roque. Operazione difficile, ma è uno dei migliori portieri brasiliani in circolazione mi dicono”.

L’opinione di Passione Inter

Avevamo segnalato Bento qualche settimana nel nostro approfondimento sulla ricerca dell’erede di Onana come unico profilo extra-Europa che a livello statistico emergeva con buona qualità, soprattutto per quanto riguarda i fondamentali tra i pali e il ruolo classico del portiere: alto 1,90 circa, ha carisma anche nel governare l’area di rigore. Dal punto di vista del gioco coi piedi, invece, ha mediamente toccato molti meno palloni di Onana ed è portato più al lancio anche per lo stile di gioco della sua squadra.