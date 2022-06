GdS – Addio imminente per Vidal: l’Inter tratta la buonuscita

Il centrocampista cileno firmerà un biennale con il Flamengo

Si chiuderà presto l'avventura di Arturo Vidal dopo due anni con la maglia dell' Inter . Il centrocampista cileno è finalmente vicinissimo all'accordo per trasferirsi al Flamengo dopo le offerte rifiutate dall' Al Rayyan . Contratto biennale per l'ex centrocampista di Barcellona e Bayern Monaco che, dopo aver inviato a lungo messaggi d'amore nei confronti del club brasiliano, abbandona il calcio europeo dopo aver vinto tantissimo a livello di club.

Come ricordato da La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna, l'Inter risparmierà 10 milioni di euro lordi dal suo addio, solamente in parte già reinvestiti sull'arrivo a costo zero di Henrikh Mkhitaryan. Considerata la scadenza del contratto di Vidal nel giugno 2023, il club nerazzurro dovrà pagare 4 milioni di euro di buonuscita per risolvere in anticipo l'accordo, nonostante stia tentando di rivedere al ribasso la cifra finale con il calciatore.