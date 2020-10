CdS – Borussia Dortmund su Eriksen? Solo smentite dall’Inter: Conte ha le idee chiare

Sono ore frenetiche. Domani chiuderà la finestra di mercato e l’Inter sta lavorando per definire le ultime operazioni, in entrata e in uscita. Per quanto riguarda le partenze, oltre a quella di Nainggolan e in attesa di capire il futuro di Joao Mario ed Asamoah, nelle ultime ore era circolata la voce di un interesse del Borussia Dortmund per Eriksen.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è arrivata una secca smentita da viale della Liberazione. Il trequartista danese, infatti, non lascerà Milano essendo parte integrante del progetto Inter. Contro la Lazio probabilmente partirà dalla panchina, ma sarà comunque a disposizione di Conte.

