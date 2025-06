Niente colpo Inter dallo United: “Non è tra gli obiettivi”

L’Inter è al lavoro per il trasferimento di Ange-Yoan Bonny dal Parma. L’attaccante francese, però, non sarà l’unico rinforzo offensivo in casa nerazzurro, con altri nomi nella lista dei dirigenti nerazzurri, che guardano con interesse anche in Premier League. In particolare, al Manchester United.

Negli scorsi giorni aveva ripreso piede la pista Marcus Rashford. A smentire questa ipotesi, però, ci ha pensato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano. L’esperto di mercato, infatti, ha sottolineato come l’inglese non risulti essere tra gli obiettivi attuali dell’Inter.

Queste le sue parole.

“Rashford è stato accostato all’Inter, soprattutto da alcuni tabloid inglesi, ma non ci risulta che rientri tra gli obiettivi dell’Inter. Ci risulta che sia nell’agenda di un club arabo, ma non c’è apertura. Capiremo gli sviluppi. Lui sogna il Barcellona, ma è una pista ferma a oggi“