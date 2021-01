GdS – Vidal, Kolarov e… Perisic: Conte e le scelte “obbligate” di mercato. Cosa sarebbe stato senza covid?

Il coronavirus ha sicuramente stravolto tutto il mondo del calcio, soprattutto i bilanci di quasi tutte le società che devono fare i conti con rossi e passivi davvero preoccupanti.

Difficilmente Conte, al suo arrivo all’Inter un anno e mezzo fa, avrebbe immaginato di ritrovarsi in queste condizioni, con un mercato invernale bloccato e costretto quasi ad alcune “scelte obbligate”.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, si dice che Conte abbia voluto Vidal ed è vero ma anche perché il cileno era uno dei top di livello agganciabile a costo zero.

Si dice anche che Conte abbia voluto Kolarov e anche questo corrisponde alla verità. Ma il tecnico nerazzurro avrebbe preferito lavorare sicuramente con un giovane di prospettiva come Kumbulla. Così come il tecnico ha dovuto rispolverare Perisic e disegnarli anche un nuovo ruolo in rosa. Marotta, Conte e Ausilio non si sarebbero buttati su Alonso o Palmieri, se ne avessero avuto la possibilità?

