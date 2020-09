Dall’Inghilterra – Attenta Inter, c’è un club di Premier su Kanté. Il Chelsea fissa il prezzo per la cessione

Il giocatore del Chelsea Ngolo Kanté è uno dei nomi principali del mercato dell’Inter, con il francese che è stato fortemente richiesto da Antonio Conte, che lo considera il profilo ideale per fare un ulteriore salto di qualità (leggi qui). Per il centrocampista, però, potrebbe esserci la concorrenza del Manchester United, dato che il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha fatto il suo nome per il rafforzamento della linea mediana.

Frank Lampard, tecnico del Chelsea, avrebbe posto in cima alla lista dei desideri il giocatore del West Ham Declan Rice. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal Daily Star, il centrocampista potrebbe essere ceduto per far cassa ad una cifra vicina ai 65 milioni di euro.

Il calciatore sarebbe tentato dalla possibilità di giocare con Solskjaer, che avrebbe bisogno di un rinforzo data la non più giovanissima età di Matic (anche se è appena stato acquistato Van de Beek). Al momento le priorità dello United riguardano però l’attacco, dove l’obiettivo numero uno è il calciatore del Borussia Dortmund Jadon Sancho. Sullo sfondo l’Inter, pronta a far di tutto per arrivare al francese.

