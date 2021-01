CdS – Schoots ma non solo: tra Eriksen e l’Inter è davvero finita. Ostacolo ingaggio per l’addio

L’iniziativa dell’agente di Eriksen, che si è rivolto al Collegio di Garanzia del Coni contro l’Inter, è l’ulteriore conferma del matrimonio naufragato tra le parti e non facilita sicuramente l’addio del suo assistito da Milano in questa finestra invernale di calciomercato.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter è alla ricerca di una nuova sistemazione ma al momento non ci sono vere offerte da esaminare. Schoots stesso è sceso in campo, sondando prima il terreno in Premier League, dove si registra un ritorno di fiamma con il Tottenham, e bussando poi alle porte di Real Madrid e Barcellona.

Il nodo principale è legato all’alto stipendio percepito da Eriksen: l’ideale per l’Inter sarebbe trovare un club disposto a pagarlo interamente fino a giugno, in modo tale da avere anche una riduzione dei costi operativi.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<