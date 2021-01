Zaccheroni: “Gomez? Vicenda triste, può servire all’Inter. Eriksen un pesce fuor d’acqua Conte”

Alberto Zaccheroni, ex tecnico dell’Inter, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del futuro del Papu Gomez, obiettivo di mercato nerazzurro, e di Christian Eriksen, destinato a lasciare Milano.

Su Gomez: “La vicenda del Papu mi sembra davvero triste. Per tutti. È un giocatore che può fare la differenza in tanti ruoli, è logico che aspiri a giocare in un club importante. Magari all’Inter se, uscito Eriksen, può servire un trequartista capace di fare anche la mezzala come fa ora all’Atalanta. Ma questo dipende dalle scelte di Antonio Conte, non entro nel merito“.

Il caso Eriksen: “Non si è creata la chimica con il gruppo. Eriksen non si discute, è un giocatore d’attacco di primissimo ordine. Però si vede chiaramente che nell’Inter è un pesce fuor d’acqua. Si nota che non è a suo agio. Le colpe? Quando certi inserimenti nascono male è difficile indicare un’unica causa. Dal punto di vista tattico, però, negli schemi nerazzurri la palla va direttamente a Lukaku. Invece il miglior Eriksen è abituato ad essere lui, il punto di riferimento in fase offensiva“.

