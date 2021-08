ESCLUSIVA – Trattativa in corso per il rinnovo di Agoumé, ore cruciali: poi il prestito in Francia

L'Inter non vuole perdere il baby talento

L'Inter naturalmente non ha intenzione di perdere a parametro zero un prospetto tanto interessante, visionato addirittura dal Bayern Monaco nella scorsa stagione. Ecco perché come raccolto in esclusiva dalla redazione di Passione Inter, il club e l'agente del calciatore, Djibril Niang stanno discutendo della questione in queste ore, intavolando una trattativa per il prolungamento del contratto che pareva ormai raffreddata. A quanto ci risulta poi il ragazzo verrà girato in prestito in Francia, con diversi club sulle sue tracce, non solo il Brest ed il Saint Etienne. Il tempo però stringe e il rinnovo va chiuso ora, così da completare il trasferimento a titolo temporaneo prima che si infiammi la situazione per operazioni più "importanti".