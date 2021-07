Esposito al Basilea, contro riscatto in favore dell’Inter: cifre e dettagli dell’operazione. Oggi le visite

Oggi l'attaccante nerazzurro è atteso in Svizzera per le visite mediche e la firma sul contratto

Dopo Achraf Hakimi, l'Inter è pronta a chiudere la sua seconda operazione di mercato in uscita. E' infatti attesa in giornata la fumata bianca per il passaggio di Sebastiano Esposito al Basilea.

Oggi l'attaccante classe 2002 sarà in Svizzera per sostenere le visite mediche e firmare il suo nuovo contratto. Esposito, in prestito alla SPAL e al Venezia nell'ultima stagione, avrà così la possibilità di maturare all'estero e giocare anche in una vetrina importante come l'Europa League. L'Inter crede tanto in lui e per questo si è assicurata la possibilità di riportarlo a Milano.