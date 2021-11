Cm.com – Primi passi per Frattesi: c’è concorrenza ma l’Inter è convinta

L'Inter crede nel centrocampista neroverde

Marotta e Ausilio guardano già al futuro mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra avrebbe mosso i primi passi per Davide Frattesi del Sassuolo (autentica rivelazione di questo campionato). L'Inter seguiva il classe 1999 già dall'anno scorso quando giocava al Monza e sembrerebbe essere convinta di puntare sul suo profilo per la mediana del futuro. Secondo la testata, infatti, a giugno ci sarà una mini rivoluzione in quella zona del campo.