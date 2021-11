Dall’indizio di Marotta ai passi per Frattesi: le notizie più importanti di oggi

Le news nerazzurre più importanti delle ultime 24 ore

Alessio Murgida

Che bella Inter che abbiamo visto ieri sera! Ma ora testa avanti perché mercoledì (ore 18.45) andrà in scena, probabilmente, la partita più importante di questa stagione: a San Siro ci sarà il matchpoint per assicurarsi gli ottavi di finale di Champions League. E Inzaghi sta già pensando alla formazione. La redazione di PassioneInter, come di consueto, vi riporterà le notizie più importanti delle ultime 24 ore

INTER SU FRATTESI -Marotta e Ausilio guardano già al futuro mercato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra avrebbe mosso i primi passi per Davide Frattesi del Sassuolo (autentica rivelazione di questo campionato). C'è concorrenza ovviamente, ma l'Inter è fiduciosa che Frattesi possa seguire un percorso simile a quello di Barella. Sono totalmente convinti delle qualità del neroverde. Nei dialoghi con il Sassuolo potrebbero finire anche alcuni giovani nerazzurri, su tutti Satriano, Pirola e Casadei.

INDIZIO SU INSIGNE? - Beppe Marotta, ad nerazzurro, ha parlato così alle provocazioni su Insigne nel pre-partita di Inter-Napoli:"Sta a noi dirigenti cogliere le situazioni favorevoli. Entrare nel merito non è corretto anche perché e nostro diretto avversario di stasera. Situazioni che vanno colte nel momento in cui ci sono le condizioni per farlo".

INTER-SHAKHTAR - Inzaghi medita dei cambi in vista dell'impegno europeo contro lo Shakhtar Donetsk. Sarebbe importante recuperare tutti per il matchpoint di Champions League: la Gazzetta dello Sport indica che ci potrebbero essere dei cambi. Vidal e Dimarco potrebbero trovare spazio dal 1' al posto di, immaginiamo noi, Calhanoglu e Perisic. Anche se togliere uno di questi elementi è difficile. Nelle prossime ore ci saranno delucidazioni in tal senso.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Dimarco; Lautaro, Dzeko.