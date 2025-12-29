Da Frattesi a Muharemovic: Pedullà avvisa l’Inter

Il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle trattative di calciomercato che coinvolgono l’Inter in vista della sessione di gennaio, ormai alle porte. Le sue parole puntano a fare chiarezza in un periodo ricco di suggestioni sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.

“Siamo in una fase in cui le suggestioni prevalgono sulle notizie, proviamo a fare un po’ di chiarezza. Thuram-Frattesi? Fantasia. Ce ne saranno altre fantasiose, fermo restando che Spalletti ne ha chiesto ‘uno vero’ in tutti i reparti. Se devono arrivare rinforzi, devono essere così. Frattesi può essere una soluzione, sarebbe ‘uno vero’ visto che il regista a oggi non può arrivare”, ha spiegato.

Su Muharemovic, Pedullà ha aggiunto ulteriori dettagli: “Vi ho raccontato: che la Juve possa rinunciare al suo 50% è tutta da verificare e capire bene. Rinuncerebbe a quei soldi per agevolare la trattativa Frattesi. Fermo restando che cedere il giocatore a gennaio per il Sassuolo sarebbe una mossa sbagliata. A fine stagione potrebbero incassare anche di più vista la stagione che sta facendo il giocatore”.

Il difensore del Sassuolo era stato indicato nelle ultime settimane come possibile contropartita tecnica nell’operazione legata al centrocampista italiano. Le parole del giornalista ridimensionano però l’ipotesi di uno scambio immediato, evidenziando la complessità della situazione legata alla natura del cartellino.