Inter, è il giorno di Vidal. Visite e firma sul contratto: il programma completo

E’ finalmente arrivato il tanto atteso giorno dedicato ad Arturo Vidal. Dopo aver sbloccato la cessione di Diego Godin al Cagliari, l’Inter ha finalmente potuto dare il via libera alla finalizzazione della trattativa con il centrocampista cileno in arrivo dal Barcellona. Un’operazione a costo zero per il club nerazzurro, che dovrà riconoscere al club catalano solamente un contributo economico legato a determinati bonus, senza però dover versare alcuna parte fissa per il trasferimento.

Dopo l’arrivo di ieri sera presso l’aeroporto di Linate e il primo saluto ai nuovi tifosi nerazzurri per mezzo dei social dell’Inter, il centrocampista cileno si appresta a vivere la primissima giornata da nuovo calciatore interista. Si parte prestissimo per l’ex Barcellona, con la prima parte delle visite mediche per l’ottenimento dell’idoneità sportiva presso il Coni a partire dalle 8.00, mentre a seguire ci sarà la seconda che, come di rito, si svolgerà invece presso l’Humanitas di Rozzano.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, successivamente Vidal pranzerà in hotel e farà una visita alla sede dell’Inter di Viale della Liberazione, dove metterà la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi due anni con opzione per il terzo, per un ingaggio da 6 milioni netti a stagione. Solamente da domani il cileno si aggregherà al gruppo nerazzurro ad Appiano Gentile per cercare di essere a disposizione di Conte già per la sfida di sabato in campionato con la Fiorentina.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<