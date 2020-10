GdS – Steven Zhang ha imposto un mercato low cost. Si va verso lo stop alle entrate per l’Inter

L’Inter si prepara alla gara contro la Lazio, dove si cercherà a tutti i costi la vittoria. Tuttavia, Marotta è al lavoro sul mercato a poche ore dalla chiusura della finestra. Per quanto riguarda le uscite, ci sono ancora delle questioni da risolvere, come quella di Joao Mario. Per le entrate, invece, i movimenti potrebbero concludersi con l’arrivo di Darmian.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente Steven Zhang ha imposto un mercato low cost e può considerarsi chiuso, salvo clamorose sorprese. Nelle ultime ore si pensava ad un nuovo esterno sulla fascia sinistra, con Marcos Alonso nome caldo su tutti, ma ormai la trattativa sembra essersi arenata. Nonostante abbia ancora uno slot per la lista Uefa, le entrate per l’Inter possono considerarsi concluse.

