GdS – Tre club su Eriksen negli ultimi giorni, ma l’Inter non ha mai aperto al prestito

Il futuro di Christian Eriksen sarà ancora con addosso la maglia dell’Inter: nonostante alcuni rumors dell’ultima ora, il centrocampista danese è rimasto in nerazzurro nella sessione di mercato appena conclusa ed è pronto a giocarsi le sue chance a Milano. L’obiettivo è quello di essere protagonista dopo mesi difficili, in cui ha mostrato difficoltà nell’adattamento al calcio italiano ed al modulo di Antonio Conte.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle trattative che sono state avviate nelle scorse settimane. Per Eriksen si sono fatti avanti Paris Saint Germanin, Herta Berlino ed Atletico Madrid: l’Inter, però, non ha mai aperto alla possibilità di cedere in prestito il giocatore, pagato venti milioni di euro solo pochi mesi fa.

Ora la palla passerà a Conte, che avrà il compito di trovare la collocazione migliore per il danese all’interno della sua Inter, con l’obiettivo di rendere il suo centrocampo sempre più esplosivo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<