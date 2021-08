Hakimi e Lukaku fanno rifiatare il bilancio, ma quanto sarà reinvestito?

Marotta e Ausilio chiamati al miracolo?

Con la cessione di Romelu Lukaku ormai andata in porto, manca solo l'ufficialità, l'Inter incasserà complessivamente, sommando anche l'addio di Hakimi, 185 milioni di euro. Un bel gruzzolo, se solo i nerazzurri potessero reinvestirlo quasi completamente. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, Marotta e Ausilio rischiano di dover fare i salti mortali per accontentare Simone Inzaghi.