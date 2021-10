Mercato – Inter, Belotti è un chiodo fisso. Quale sarebbe il suo ruolo a Milano

L'attaccante granata sta per entrare negli ultimi sei mesi di contratto

Nell'edizione di Tuttosport in edicola questa mattina è stato accostato nuovamente all' Inter il nome di Andrea Belotti. Il Gallo era già stato sondato la scorsa estate prima che il club nerazzurro virasse definitivamente su Correa, ma - come ammesso da Cairo - il mancato rinnovo di contratto potrebbe anticipare di sei mesi il suo addio. Qualora Sanchez dovesse dunque salutare Appiano a gennaio, l'attaccante italiano potrebbe tornare utile all'interno di un'operazione simile a quella che quasi due anni fa portò Eriksen a Milano con costi decisamente ridotti.

Belotti arriverebbe senz'altro per fare da vice Dzeko, ma con la consapevolezza di poter trovare più spazio rispetto a quello che non è riuscito a ritagliarsi fino a questo momento Alexis Sanchez. Dal punto di vista tattico va aggiunto che il Gallo ha giocato spesso con un'altra punta al suo fianco, ma che allo stesso tempo la migliore stagione (quella delle 26 reti in campionato) l'ha disputata al Torino quando si trovava da solo al centro di un tridente nell'annata 2016/17. Posizione che ha ricoperto di recente solamente in nazionale ma con risultati non ottimali, vista l'abitudine ormai consolidata a giocare sempre in coppia in maglia granata.