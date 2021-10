TS – Inter, sacrificio de Vrij in estate? Pronte le alternative

Il centrale olandese potrebbe andar via a fine stagione

Nonostante le rassicurazioni di Beppe Marotta di pochi giorni fa sullo stato di salute dell'Inter sul piano economico, questa mattina sulle pagine di Tuttosport si è tornato a discutere di una possibile cessione importante per la prossima estate. Nello specifico è stato fatto il nome di Stefan de Vrij come papabile partente, in virtù anche di un contratto in scadenza il 30 giugno 2023. I rapporti tra il suo agente Mino Raiola e il club nerazzurro sono ottimi, ma potrebbe essere proprio la società a spingere per una sua partenza verso la Premier League (Leicester e Tottenham rimangono vigili).