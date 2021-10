Mercato – Da Scamacca a Joao Pedro fino a Jovic: i pro e contro dei possibili colpi in attacco

L'Inter è alla ricerca di un attaccante e come ammesso da Beppe Marotta potrebbe intervenire sul mercato già a gennaio con l'eventuale partenza di Alexis Sanchez. Il centravanti cileno ha espresso il proprio malcontento per i pochi minuti giocati in questo inizio di stagione e potrebbe essere rimpiazzato nel mercato di riparazione. In nomi in casa nerazzurri di certo non mancano e andiamo così a ripassare in questo speciale i principali candidati per vestire la maglia interista valutando pro e contro per ogni profilo preso in considerazione.