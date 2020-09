CdS – L’Inter lavora alle cessioni: per Godin è quasi fatta, per Candreva…

Dopo l’arrivo di Arturo Vidal, l’Inter lavora sul fronte mercato in uscita: le trattative con Cagliari e Sampdoria per le cessioni di Diego Godin ed Antonio Candreva procedono spedite, ma come riportato dal Corriere dello Sport, per quest’ultimo manca ancora un tassello.

Mentre per quanto riguarda la trattativa per l’uruguaiano sembra manchi ben poco alla conclusione definitiva, l’ex laterale destro della Lazio dovrebbe ancora trovare l’accordo definitivo con i blucerchiati, mentre quello tra le società è già stato ratificato.

