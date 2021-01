TS – Torreira resta una pista viva: l’Inter valuta l’operazione

Il blocco di mercato imposto da Suning impedisce alla società di fare mercato in entrata. L’Inter vorrebbe rinforzare il reparto di centrocampo e quello d’attacco, ma se nessuno esce difficilmente si faranno operazioni di mercato in entrata. Il nome caldo per il centrocampo è quello di Lucas Torreira, ex centrocampista della Sampdoria, di proprietà dell’Arsenal ma in prestito all’Atletico Madrid.

Come riporta Tuttosport, il nome dell’uruguaiano è emerso negli ultimi giorni per mezzo di discorsi fatti tra l’Inter e gli intermediari che stanno lavorando per trovare una sistemazione a Eriksen. Nell’Atletico Madrid , Torreira gioca poco e nonostante la smentita dell’agente, il giocatore vorrebbe cambiare aria per giocare con continuità. Su di lui, oltre all’Inter, ci sono diversi club europei ma i nerazzurri cercano un’alternativa nel ruolo di Brozovic. Lo scambio di prestiti con l’Arsenal Eriksen-Torreira potrebbe essere una soluzione.

