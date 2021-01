Moratti appoggia la cordata Vip: “Complicata ma romantica”

Massimo Moratti rimarrà per sempre legato all’Inter. Il presidente del triplete nerazzurro si è detto interessato al progetto Interspac, che vedrebbe veri tifosi interisti entrare in società. La società ha proposto a lui e a Marco Tronchetti Provera di entrare a far parte di questa cordata Vip che vuole acquisire quote dell’Inter.

La risposta di Moratti non si è fatta attendere. Come riporta La Repubblica, l’ex presidente avrebbe gradito la suggestione: “Mi sembra un’operazione complicata ma romantica. Sono interista, quindi molto volentieri ascolterò quello che Interspac avrà da dirmi“. Moratti, dunque, non si tira indietro ed è pronto a sostenere la società.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<