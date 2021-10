Mercato – La Gazzetta smonta lo scambio Kessie-Brozovic: “Solo una provocazione”

Smentita l'ipotesi di un affare incrociato tra i due club milanesi

Diversi contratti in scadenza alla fine di questa stagione stanno tenendo banco negli ultimi giorni in Serie A . Anche questa mattina, ad esempio, La Gazzetta dello Sport ha fatto riferimento a tre casi particolarmente delicati legati ai rinnovi di Lorenzo Insigne, Frank Kessie e soprattutto Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, infatti, vorrebbe che gli venisse riconosciuto un aumento dagli attuali 3,5 milioni di euro a 5 più eventuali bonus, una cifra che si avvicina a quella percepita da Hakan Calhanoglu.

Negli ultimi giorni, per via delle situazioni contrattuali dei centrocampisti di Inter e Milan, si era avallata anche l'ipotesi di un presunto scambio tra i due club milanesi. Possibilità, questa, che è stata del tutto scartata questa mattina dalla rosea, che ha definito la suggestione più come una congettura. Tra l'altro, a differenza dei 5 milioni chiesti da Brozovic come base per intavolare il rinnovo, Kessie vorrebbe guadagnarne almeno 8: cifre che al momento possono permettersi club del calibro di Paris Saint Germain e Liverpool.