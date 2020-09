Kolarov è al CONI per la prima parte delle visite mediche! Domani la firma con l’Inter: le ultimissime

Ormai siamo nella fase calda, mediaticamente parlando: e forse solo mediaticamente, anche perché in realtà la fase rovente della trattativa di mercato è già passata, l’accordo c’è già, Aleksandar Kolarov domani firmerà un contratto annuale con l’Inter, con opzione per il secondo anno legata alle presenze conseguite durante la prima stagione. E’ tutto già deciso, tutto incasellato. La firma arriverà domani, dopo la seconda parte delle visite mediche. Intanto, però, questo pomeriggio è cominciata la prima sessione di visite, che hanno preso il via proprio negli scorsi minuti.

Da qualche minuto, infatti, Kolarov è arrivato alla sede del CONI per ottenere l’idoneità sportiva e per svolgere il primo scaglione di visite mediche, quest’anno implementate anche dell’immancabile strumento del tampone per verificare la positività o meno al Covid-19. La struttura delle visite in prima e seconda parte, in ogni caso, è procedura in atto già da diverso tempo, indipendentemente dal virus. Domani l’iter avrà fine, e Kolarov firmerà il contratto. Conte può star tranquillo: il secondo rinforzo, oggi, è già praticamente ufficiale.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<