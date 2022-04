Mercato – Occasione Ceballos. Tuttosport: “L’Inter lo intriga”

In uscita dal Real Madrid, è una pista intrigante per la casella del vice-Brozovic

Il momento decisivo della stagione inviterebbe a rimanere concentrati solo e soltanto sul campo e le partite da giocare. Questo però è il periodo in cui il mercato entra nel vivo, con la programmazione della finestra estiva che sfocia nei contatti alla ricerca delle occasioni giuste. E l'Inter, più di altri club, deve muoversi con largo anticipo per battere le concorrenti, soprattutto in un momento in cui le casse non permettono super investimenti. La caccia all'occasione, quindi, è apertissima ed il recente viaggio del Ds Piero Ausilio a Madrid ha fatto accendere i riflettori su un nome in particolare.