Mercato – Inter, Darmian atteso in settimana: decisivo l’addio di Ranocchia

Si vedranno presto volti nuovi nella difesa dell’Inter che si appresta ad accogliere Matteo Darmian. Dopo tanto inseguimento sul mercato, soprattutto quando vestiva la maglia del Manchester United, alla fine il club nerazzurro abbraccerà il difensore italiano. Un acquisto low-cost condiviso sia dalla società che da Antonio Conte, che ha già avuto modo di allenarlo in Nazionale con ottimi risultati sia da terzo di difesa che da esterno a tutta fascia a centrocampo. Insomma, un vero e proprio jolly adattabile per entrambe le corsie laterali.

A sbloccare il suo arrivo dal Parma previsto già entro la fine della settimana, come scritto da La Gazzetta dello Sport, sarà presumibilmente l’addio di Andrea Ranocchia. Il centrale umbro si trasferirà al Genoa praticamente a costo zero, consentendo all’Inter di poter dunque risparmiare il suo ingaggio. L’ex capitano nerazzurro ha già trovato un’intesa di massima con la formazione ligure dopo l’incontro risolutivo andato in scena nella giornata di ieri, sulla base di un contratto biennale con opzione per il terzo anno da 1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

