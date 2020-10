Mercato – Inter, per Joao Mario spunta l’ipotesi Torino: la situazione

Mancano ormai poche ore alla chiusura del mercato e l’Inter deve risolvere ancora alcune questioni. Sul fronte uscite, un nome sempre caldo è quello di Joao Mario, rientrato dal prestito alla Lokomotiv Mosca e fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, si sarebbe fatta avanti una squadra italiana per lui.

Il Torino, infatti, avrebbe presentato ai nerazzurri un’offerta di prestito per il centrocampista portoghese classe ’93. Attualmente Joao Mario percepisce un ingaggio importante, ma potrebbe essere un’occasione nelle ultime ore della finestra di mercato. Piace anche allo Sporting Lisbona, sua ex squadra, ma il club di Cairo sembra avere le idee chiare per portarlo a Torino.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<