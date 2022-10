Mercato – L’Inter guarda all’eventuale dopo Skriniar: spunta Rodrigo Becao

I nerazzurri vorrebbero rinnovare il contratto dello slovacco, ma intanto valutano altre piste alternative, in vista di una sua possibile cessione

Enrico Traini

L'Inter è al lavoro non solo in campo, ma anche fuori. Su tutte, a tenere banco è la questione del rinnovo di Milan Skriniar. L'incontro tra le parti dovrebbe essere già in programma. Tuttavia, il club nerazzurro sta valutando piste alternative per tutelarsi.

Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Ausilio e Marotta sarebbero già al lavoro per trovare profili alternativi a quello dello slovacco. Di recente, c'è stato anche un viaggio in Spagna per osservare alcuni giocatori di possibile interesse per l'Inter.

Al tempo stesso, però, si valuta una soluzione in Italia. Per questo motivo, sta prendendo piede l'ipotesi di Rodrigo Becao, centrale brasiliano dell'Udinese. Alla sua terza stagione in Serie A e protagonista di un avvio esaltante con Sottil, il classe 1996 sarebbe un profilo a budget più basso, a suo agio con la difesa a tre e in grado di garantire anche un buon numero di gol. La trattativa sembra improbabile per gennaio, ma potrebbe prendere piede in estate. L'Inter ci pensa.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Il rinnovo di Milan Skriniar è senza dubbio la priorità dell'Inter e molto passerà anche dall'eventuale qualificazione agli ottavi di Champions League. Al netto della possibile bontà dell'operazione Becao, perdere un giocatore come lo slovacco sarebbe indubbiamente una brutta botta per le ambizioni nerazzurre. La prossima estate è lontana, ma la ricoferma di uno dei pilastri della squadra, sarebbe già un'ottima notizia.