Mercato – L’Inter resta vigile su Dele Alli insieme a PSG e Real Madrid

Due volte escluso dalle convocazioni di Mourinho per il suo Tottenham: quando il giocatore in questione è un certo Dele Alli il mercato internazionale impazza. Come riporta il Daily Mail sul trequartista ci sono Inter, Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Dall’essere uno degli uomini principali del club londinese a pedina ai margini del progetto tecnico: Dele Alli è sempre più intenzionato a lasciare l’Inghilterra avendo perso le speranze di lottare per riconquistarsi il posto in squadra. La valutazione del giocatore è di oltre 60 milioni di euro e sembra difficile pensare che un club possa investire una tale somma in un momento così delicato del calciomercato.

L’Inter però rimane alla finestra: l’inglese è grande amico di Eriksen, sbarcato a Milano a gennaio e inoltre i nerazzurri hanno compiuti molti affari dalla Premier nelle ultime sessioni di mercato. Conte stima molto Dele Alli e una reunion con il danese potrebbe spingere il jolly offensivo a scegliere l’Inter.

Su di lui però anche Real Madrid e Paris Saint-Germain non perdono la speranza: gli spagnoli hanno un ottimo rapporto con il Tottenham dopo l’affare Bale, mentre i francesi godono della preferenza del giocatore verso la città e verso la coppia offensiva Mbappè–Neymar.

