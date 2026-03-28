L’Inter osserva Ordoñez: il piano per rivoluzionare la difesa

L’Inter ha messo gli occhi su Joel Ordoñez, giovane centrale in forza al Club Bruges. Il difensore classe 2004 si sta affermando come uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo e potrebbe rappresentare la pedina chiave per il rinnovamento del reparto arretrato nerazzurro.



Un nome che era già comparso nella lista del club nel mercato di gennaio. Il giocatore, sotto contratto fino al 2029 con i belgi, ha messo insieme quest’anno 36 presenze e 4 gol in tutte le competizioni, mostrando anche una notevole versatilità: può infatti agire sia da centrale puro sia come terzo di difesa.



Sul fronte mercato, l’Inter valuta il difensore tra i 20 e i 25 milioni di euro, ma non è escluso che il prezzo possa salire viste le richieste di altri club. In Francia, il Marsiglia è pronto a fare un nuovo tentativo, dopo l’offerta da 30 milioni della scorsa estate, che potrebbe non bastare più. Ordoñez ha vissuto, nella scorsa finestra estiva di mercato, una situazione simile a quella di Lookman con l’Inter: aveva manifestato la volontà di trasferirsi al Marsiglia, ma il Club Bruges ha poi bloccato la trattativa, impedendo la cessione.



L’Inter lo considera un profilo adatto per età e caratteristiche per rinforzare la difesa, soprattutto in vista dell’addio di de Vrij e Acerbi, in scadenza. L’arrivo di Manuel Akanji, che verrà riscattato dal Manchester City per 15 milioni, non risolve tutte le criticità legate al vuoto che lasceranno i due centrali nerazzurri. Nella visione di Oaktree, il ricambio generazionale resta una priorità, e il giovane già esperto Ordoñez rappresenta la soluzione perfetta per il progetto difensivo di Cristian Chivu.