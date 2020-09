GdS – La prima giornata di Kolarov all’Inter: dalla firma alla scelta del numero

Aveva una voglia matta di intraprendere questa nuova avventura all’Inter, Aleksandar Kolarov, al servizio di un tecnico come Antonio Conte che questa estate lo ha fortemente voluto dalla Roma. Il terzino serbo, dopo aver raggiunto Milano ad inizio settimana, nella giornata di ieri ha completato in mattinata la seconda parte di visite mediche. Una volta completati i test, il terzino serbo si è diretto la sede per la firma sul contratto e le classiche foto di rito per i nuovi acquisti.

Nel primo pomeriggio l’annuncio ufficiale di Inter e Roma del trasferimento di mercato, per un accordo con i nerazzurri da 3 milioni netti a stagione, valido per un anno più opzione per il secondo legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Kolarov, dopo essersi sottoposto a tampone che ha dato esito negativo, ha così raggiunto i nuovi compagni nel pomeriggio ad Appiano Gentile per la prima seduta di allenamento in nerazzurro. Per lui, come anticipato da La Gazzetta dello Sport, è pronta la maglia numero 11.

