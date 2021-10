GdS – Raspadori resta il primo obiettivo: due giovani Inter possono essere la chiave

La valutazione di mercato del gioiello neroverde è di 30 milioni di euro

Alessio Murgida

Nella scorsa partita contro l'Empoli, sono scesi in campo sei giocatori italiani tra le file nerazzurre. Gli autori delle reti decisive erano italiani: segno che l'anima azzurra nello spogliatoio dell'Inter sia fondamentale. Proprio come ha più volte ripetuto l'ad Beppe Marotta che, nella prossima estate, potrebbe tentare l'assalto per il prossimo "tassello" italiano.

Stiamo ovviamente parlando di Giacomo Raspadori, obiettivo numero uno dell'Inter da mesi ormai. Al Sassuolo avevano gentilmente declinato l'offerta per il loro gioiellino che, però, continua a essere sul taccuino della squadra mercato nerazzurra. Bisogna trovare la chiave giusta per convincere l'ad Carnevali, e forse l'Inter la chiave ce l'ha già in casa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli emiliani considerano Lucien Agoumé (protagonista al Brest) un profilo interessante.

Ancora più intrigante, per i neroverdi, sarebbe Samuele Mulattieri. Il centravanti classe 2000, in prestito al Crotone, si sta mettendo in mostra con ben 6 gol in 10 partite nel campionato cadetto.

Ma non basteranno le contropartite, ci vorrà comunque un sacrificio sul mercato per l'Inter vista la valutazione da 30 milioni di euro di Raspadori.