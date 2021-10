GdS – Le probabili formazioni di Inter-Udinese: Inzaghi sceglie il turnover

Dzeko-Correa in attacco, ma occhio a Sanchez

Le ultime dai campi dicono che Inzaghi opterà per il turnover in vista della sfida contro l' Udinese (domenica, ore 12.30). Dopo la partita contro i friulani, ci saranno infatti Sheriff (in Champions League ) e Milan : due match chiave che l' Inter non potrà sbagliare. E allora mister Inzaghi deciderà di far riposare alcuni dei suoi gioielli.

A partire da de Vrij che dovrebbe lasciare il posto a Ranocchia, così come Barella a centrocampo a favore di Arturo Vidal, che potrebbe quindi partire per la prima volta da titolare in campionato in questa stagione. Perisic torna padrone della fascia sinistra, sulla destra Dumfries partirà dal 1'. In attacco il tandem sarà Dzeko-Correa secondo La Gazzetta dello Sport, ma Sky ieri ha indicato come possibile il ballottaggio tra Lautaro e Sanchez per un posto al fianco di Dzeko.