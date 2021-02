CM.com – Skriniar e il retroscena sul tentativo del Tottenham in estate. Ecco quanto vale oggi per l’Inter

Milan Skriniar si è ripreso l’Inter. La super prestazione difensiva fornita domenica sera contro la Lazio è soltanto l’ultima di una lunghissima serie che certifica in pieno il ritorno dello slovacco al centro del progetto tecnico nerazzurro.

Come riportato da calciomercato.com, la dirigenza dell’Inter e Conte se lo godono dopo aver rifiutato qualche tempo fa l’offerta di 35 milioni di euro più bonus da parte del Tottenham.

A settembre infatti il club inglese si è mosso con decisione sul mercato per strapparlo all’Inter: la dirigenza nerazzurra però non è mai voluta scendere sotto i 50 milioni e ancora oggi valuta Skriniar almeno 60 milioni di euro come sempre fatto in questi anni.

IL VERO SEGRETO DELL’INTER E’ LA DIFESA >>>