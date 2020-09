Suning vuole accontentare Conte, Tuttosport: “In arrivo altri 4 acquisti. Per Kanté costi ‘alla Lukaku'”

A soli 7 giorni dalla fine della finestra di calciomercato, l’Inter ha ancora diversi tasselli da sistemare all’interno della sua rosa. Il reparto più incerto, ad oggi, è la difesa, ormai orfana di Godin, pronta a salutare Ranocchia e forse anche Skriniar. L’acquisto certo è quello di Matteo Darmian, anche se probabilmente non basterà. Qualora parta anche lo slovacco, infatti, andrà sostituito con un profilo all’altezza. Il profilo ideale sarebbe stato quello di Nikola Milenkovic, ritenuto però troppo costoso. Ed ecco che quindi torna caldo il nome di Chris Smalling, che può liberarsi dal Manchester United anche in prestito con obbligo di riscatto.

Per completare l’intera rosa, scrive Tuttosport, sono però necessari gli addii di quegli esuberi che ad oggi rappresentano un vero e proprio peso, soprattutto economico. Ammesso e non concesso che si riesca a piazzarli, ecco che Conte potrebbe godersi ben 4 nuovi arrivi. Oltre a Darmian ed al difensore centrale, infatti, Kanté resta il grande sogno con costi ‘alla Lukaku’. Servono almeno 50 milioni di euro per il cartellino ed 8 all’anno per il calciatore, scrive il quotidiano: cifre elevatissime, raggiungibili solo dopo aver messo insieme un tesoretto con le cessioni. Infine, nel caso in cui dovesse salutare Pinamonti, l’asse con il Parma potrebbe scaldarsi ulteriormente: Gervinho è un profilo che a Conte piace particolarmente come possibile quarta punta.

