Indiscrezione PI – Ex Inter, Schelotto torna in Serie A? Tre squadre italiane in corsa

Soltanto 3 presenze dal rientro dal lungo infortunio: l’ex nerazzurro Ezequiel Schelotto, che i tifosi della Beneamata ricorderanno soprattutto per il gol siglato nel derby nel 2013 (e che lui stesso si è fatto tatuare), si aspettava forse una considerazione diversa da parte del Brighton in questo inizio di stagione.

Ecco perché El Galgo sta vagliando nuove ipotesi in vista di gennaio: il giornalista Nicolò Schira ieri ha reso noto che il Cagliari ed il Levante sono sulle sue tracce e, come raccolto dalla redazione di Passioneinter.com, anche Parma e Torino sono attente all’evolvere della situazione dell’argentino. In particolare l’esterno è già passato per la squadra gialloblu e gradirebbe un ritorno in Emilia, anche se la priorità per lui sarebbe quella di rimanere in Premier, magari proprio al Brighton nel caso riuscisse a trovare più spazio.

La squadra inglese comunque detiene un’opzione per rinnovargli il contratto, in scadenza al 30 giugno 2020, esercitabile a partire da gennaio.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

https://www.passioneinter.com/notizie-nerazzurre/al-cds-parla-salvo24-il-mio-indirizzo-e-la-mia-mail-esistono-nessuna-invenzione-non-volevo-offendere-conte/a