Il 2021 dell’Inter – Le 5 partite più belle e importanti dell’anno

Il 2021 non è stato un anno semplice, funestato ancora dallo spettro della pandemia che non accenna a scomparire. Per l'Inter però, dopo tanto purgatorio e sofferenza, è stato l'anno della rinascita, del ritorno alla vittoria. Non solo con lo Scudetto vinto con Antonio Conte, ma anche con la presa di coscienza della potenzialità della squadra e la conferma di questa stagione, nonostante i tanti dolorosi addii estivi. Le partite giocate sono state veramente molte, tuttavia alcune sono scolpite più di altre nella storia di questo 2021, almeno sportivamente parlando, magico. Ecco quali.